В Перми спасли рыбака на оторвавшейся льдине

О происшествии сообщил очевидец, заметивший мужчину из окна своего дома.

Источник: Комсомольская правда

Пермские спасатели оказали помощь рыбаку, который оказался на оторвавшейся льдине, поделились в пресс-службе городской администрации. Инцидент произошел 20 марта: на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от очевидца, который заметил мужчину из окна своего дома.

Спасатели группы оперативного реагирования № 5 МКУ «Пермской городской службы спасения» оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили пострадавшего в воде на расстоянии 500 метров от берега, эвакуировали его на сушу и передали бригаде скорой помощи.

Пермякам напомнили, при обнаружении происшествия на льду необходимо сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб — 112, указав место происшествия и количество пострадавших. Стоит помнить, что самостоятельные попытки спасения могут быть опасны.