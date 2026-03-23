В Калининграде пенсионерка работала курьером телефонных мошенников

Задержанная сообщила в отделении, что накануне сама стала жертвой телефонных аферистов и перевела мошенникам более 2.9 млн рублей. Те, получив деньги, как оказалось, от дамы не отстали. Некто позвонил ей, представился сотрудником правоохранительных органов и предложил «помочь полиции в поимке мошенников, обманувших ее». Таким образом, пенсионерка стала второй раз жертвой аферистов и, заодно, фигурантом уголовного дела о мошенничестве.