В Калининграде пенсионерка работала курьером телефонных мошенников

В Калининграде пенсионерку наняли на работу телефонные мошенники. 63-летняя женщина согласилась выступить курьером в надежде вернуть свои деньги, которая она сама раньше отдала также преступникам. Полицейские задержали женщину, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Известно, что женщина получила от еще одной жительницы Калининграда, обманутой мошенниками по схеме «декларирование денежных средств», 600 тысяч рублей и передала их куратору.
Задержанная сообщила в отделении, что накануне сама стала жертвой телефонных аферистов и перевела мошенникам более 2.9 млн рублей. Те, получив деньги, как оказалось, от дамы не отстали. Некто позвонил ей, представился сотрудником правоохранительных органов и предложил «помочь полиции в поимке мошенников, обманувших ее». Таким образом, пенсионерка стала второй раз жертвой аферистов и, заодно, фигурантом уголовного дела о мошенничестве.