На Павловской улице в Москве построят жилой дом по программе реновации

Новостройка для расселения аварийного жилого фонда появится на Павловской улице в Даниловском районе столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«На территории площадью 1,37 гектара возведут жилой дом. Его предельная площадь составит 48 тысяч квадратных метров. На нежилых первых этажах разместятся магазины, аптеки, кафе и другие объекты необходимой инфраструктуры», — рассказал Овчинский.
Дом возведут в районе со сложившейся социальной и досуговой инфраструктурой: рядом расположены школы, детские сады, поликлиники, рестораны и парки. Он будет находиться в шаговой доступности от станции метро «Тульская». Благодаря такому расположению жители смогут быстро доезжать до центра Москвы, а также других районов столицы на общественном транспорте. Кроме того, развитая дорожная сеть и выезды на магистрали позволят с комфортом добираться до необходимых мест на личном автомобиле.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.