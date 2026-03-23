Волгоградок бесплатно проверят на рак в День женского здоровья 28 марта

День открытых дверей проведет областной онкодиспансер 28 марта 2026 года в Волгограде и в филиалах в Волжском и Урюпинске. Жительниц региона бесплатно проверят на рак в «День женского здоровья». Профилактические осмотры врачи проведут в рамках проекта «Здоровое будущее», сообщили в облздраве.
День женского здоровья в волгоградском онкодиспансере и его филиалах пройдет в субботу, 28 марта, с 9 до 13 часов. Прием будут вести врачи онкологи-гинекологи и маммологи.
В Волгограде бесплатный прием включает осмотр и жидкостную цитологию, а также маммографию и УЗИ по показаниям. В Урюпинске помимо осмотра и консультации могут сделать маммографию, в Волжском — УЗИ.
Попасть на прием можно по предварительной записи при наличии свободных мест. Запись открыта с 23 до 27 марта включительно. Телефоны: в Волгограде — 8 (8442) 609−608 (с 8.00 до 20.00), в Волжском — 8−929−781−05−06 (с 11.00 до 14.00), в Урюпинске — 8 (84442) 4−41−50 (с 8.00 до 15.40).
С собой на прием волгоградкам нужно взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.