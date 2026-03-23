В подмосковном поселке Загорянском отремонтируют корпус школы № 21

Обновление второго корпуса школы № 21 продолжается на улице Свердлова в поселке Загорянском Московской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Строительная готовность учреждения достигла около 33%, сообщили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.
«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, завершаются демонтажные работы», — говорится в сообщении.
Площадь здания составляет свыше 1,2 тыс. кв м. Специалисты полностью обновят крышу, входные группы и внутреннюю отделку, а также приведут в порядок фасады. Помещения внутри корпуса сделают более функциональными, удобными и комфортными как для учеников, так и для педагогов.
Кроме того, рабочие модернизируют инженерные системы — отопление, вентиляцию и канализацию. После завершения строительной части учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить обновление корпуса планируют к августу этого года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.