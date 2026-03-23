Прокурор Калининградской области проведет личный прием в Краснознаменском и Озерском районах

В Краснознаменском и Озерском районах проведет прием прокурор Калининградской области. Максим Попов поедет в муниципалитеты во вторник, 24 марта. Как сообщает пресс-служба прокуратура, обратиться к главе ведомства по региону могут и граждане, и предприниматели со своими вопросами.
Прием будет проходить в прокуратуре Краснознаменского района по адресу: Краснознаменск, ул. Советская, 30 и в прокуратуре Озерского района по адресу: Озерск, ул. Суворова, 10.
Обязательная предварительная запись по номеру 8 (4012)576−806.