Новые названия сквера и улиц в Нижнем Новгороде утвердила местная Гордума

Сквер, расположенный на пересечении улиц Ульянова и Провиантской, теперь будет носить имя Андрея Гапонова-Грехова. Предложение об этом исходило от ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики имени Гапонова-Грехова А. В. Российской академии наук». Андрей Викторович Гапонов-Грехов — значимая фигура как в советской, так и в российской науке, академик АН СССР, создатель Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, а также Почетный гражданин города.