Новые названия сквера и улиц в Нижнем Новгороде утвердила местная Гордума

В Нижнем Новгороде появится сквер имени академика Андрея Гапонова-Грехова и улица Героя Советского Союза Ворожейкина. Также новые названия получат некоторые элементы дорожной сети и планировочной структуры в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.
23 марта 2026 года на собрании городской Думы Нижнего Новгорода, которое возглавил Евгений Чинцов, депутаты одобрили решения о наименовании объектов улично-дорожной сети и планировочной структуры города.
Сквер, расположенный на пересечении улиц Ульянова и Провиантской, теперь будет носить имя Андрея Гапонова-Грехова. Предложение об этом исходило от ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики имени Гапонова-Грехова А. В. Российской академии наук». Андрей Викторович Гапонов-Грехов — значимая фигура как в советской, так и в российской науке, академик АН СССР, создатель Института прикладной физики в Нижнем Новгороде, а также Почетный гражданин города.
Новая улица в Приокском районе, предназначенная для будущей застройки и находящаяся между деревней Ольгино и поселком Луч, получила наименование «улица Героя Советского Союза Ворожейкина». Арсений Васильевич Ворожейкин — генерал-майор авиации, занимал пост первого заместителя командующего ПВО Черноморского флота СССР, является дважды Героем Советского Союза. Он также был награжден орденами Ленина и Красной Звезды, четырежды получал орден Красного Знамени, кроме того, известен как писатель.
«Присвоение имен выдающихся соотечественников новым улицам и скверам является важным актом преемственности поколений. Предложения были предварительно рассмотрены и поддержаны членами Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Андрей Гапонов-Грехов — гордость нижегородской науки, а Арсений Ворожейкин — защитник Отечества. Уверен, что, жители и гости Нижнего Новгорода будут чаще вспоминать о людях, чьи заслуги прославили нашу страну и наш город», — подчеркнул Евгений Чинцов.
Кроме того, в деревне Ржавка, входящей в состав Кстовского района городского округа города Нижний Новгород, появятся улицы Тисовая, Террасная и Панорамная. За садоводческим некоммерческим товариществом в городе Кстово, по просьбе его председателя, будет закреплено наименование «Нижегородец».