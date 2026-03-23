Гордума Нижнего Новгорода одобрила передачу 9 квартир детям-сиротам

23 марта 2026 года, в ходе планового собрания городской Думы Нижнего Новгорода, которое вел председатель законодательного органа Евгений Чинцов, было принято решение о безвозмездной муниципализации 9 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Нижнего Новгорода.
Данные объекты недвижимости предназначены для предоставления жилья детям-сиротам и несовершеннолетним, лишенным родительской опеки. Все квартиры находятся в новостройке по адресу 2-я Дорожная, в границах сельского поселения Новинки. Ожидается, что после завершения формальных юридических процедур, указанное жилье будет распределено между нуждающимися из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых.
Помимо этого, сход депутатов единогласно одобрил расширение перечня лиц, имеющих право на бесплатное школьное питание. В список льготников теперь будут включены дети, родители которых состоят в мобилизационном резерве «Барс-НН».
Председатель Думы отметил, что важно, чтобы принимаемые решения имели реальное позитивное влияние на жизнь граждан, и анонсировал планомерное продвижение в этом направлении, упомянув, что в прошлом году городу было передано 198 квартир для указанной целевой группы.
«Не перестану повторять, что обеспечение жильем детей-сирот — это выполнение государственных обязательств перед теми, кто особенно нуждается в защите. Для нас важно, чтобы решения, которые мы принимаем, доходили до людей и реально меняли их жизнь к лучшему. Сегодня одобрили девять квартир — цифра небольшая, но работа идет планомерно. В прошлом году город получил 198 квартир для детей-сирот. И вторая тема — поддержка семей наших резервистов из “Барс-НН”. Включение их детей в список льготных категорий на получение бесплатного горячего питания — это забота о тех, чьи родители сегодня выполняют важные задачи по обеспечению безопасности», — прокомментировал председатель городской Думы Евгений Чинцов.
Поддержка семей резервистов «Барс-НН» через обеспечение их детей бесплатным горячим питанием расценивается как забота о тех, чьи отцы в данный момент несут службу, обеспечивая безопасность государства.