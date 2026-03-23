Гордума Нижнего Новгорода одобрила передачу 9 квартир детям-сиротам

«Не перестану повторять, что обеспечение жильем детей-сирот — это выполнение государственных обязательств перед теми, кто особенно нуждается в защите. Для нас важно, чтобы решения, которые мы принимаем, доходили до людей и реально меняли их жизнь к лучшему. Сегодня одобрили девять квартир — цифра небольшая, но работа идет планомерно. В прошлом году город получил 198 квартир для детей-сирот. И вторая тема — поддержка семей наших резервистов из “Барс-НН”. Включение их детей в список льготных категорий на получение бесплатного горячего питания — это забота о тех, чьи родители сегодня выполняют важные задачи по обеспечению безопасности», — прокомментировал председатель городской Думы Евгений Чинцов.