Власти Туапсе призвали граждан не покупать клубнику вдоль обочин

«Продукт может быть просто опасен для вашего здоровья».

На обочинах федеральной трассы в Туапсинском округе стали продавать клубнику. При этом продавцы не могут объяснить ее происхождения. Глава округа Сергей Бойко сообщил, что документов на ягоду нет, как и разрешения на продажу.

«Просьба воздержаться от покупки такой ягоды. Если не брать во внимание нелегальную её реализацию, продукт может быть просто опасен для вашего здоровья», — подчеркнул чиновник.

Пока же специалисты администрации составляют на продавцов протоколы за административные нарушения. Торговля вдоль дороги незаконна.