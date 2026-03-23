Власти Туапсе призвали граждан не покупать клубнику вдоль обочин

На обочинах федеральной трассы в Туапсинском округе стали продавать клубнику. При этом продавцы не могут объяснить ее происхождения. Глава округа Сергей Бойко сообщил, что документов на ягоду нет, как и разрешения на продажу.
«Просьба воздержаться от покупки такой ягоды. Если не брать во внимание нелегальную её реализацию, продукт может быть просто опасен для вашего здоровья», — подчеркнул чиновник.
Пока же специалисты администрации составляют на продавцов протоколы за административные нарушения. Торговля вдоль дороги незаконна.