В Хабаровске закрылось кафе из-за отравления школьницы роллами

В Хабаровске школьница отравилась роллами из кафе вблизи ТРЦ «Южный Парк», что привело к проверке предприятия Роспотребнадзором. В пробах еды были выявлены вредоносные бактерии группы кишечной палочки, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу судов края.
Также было выявлено, что повара, готовящие роллы, не имели медицинских книжек, а производственное помещение находится в ненадлежащем состоянии.
Индустриальный районный суд города рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении предприятия. В суде защитник кафе признал нарушения, добавив, что они появились неумышленно из-за загруженности персонала и сбоев в работе. Суд же решил, что нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Деятельность заведения была остановлена на 90 суток.
Владелец бизнеса через 45 дней подал ходатайство о досрочном прекращении наказания. По требованию суда Роспотребнадзор провел повторную проверку. Нарушения были устранены и, удовлетворив ходатайство, суд разрешил кафе возобновить работу. Постановление в законную силу не вступило.