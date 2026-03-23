Тетеревятник с городецкого полигона научился цирковому трюку

Тетеревятник с полигона ТБО в Городецком районе научился цирковому трюку. Теперь он ложится на спину на вытянутую руку, рассказали в АО «Ситиматик-Нижний Новгород».
Птицу называют Марой и Бультерьером из-за ее характера. Она охраняет территорию полигона от нежелательных пернатых.
Сама Мара живет в вольере, где есть обогревательная лампа и еда. С наступлением весны у нее началась линька, поэтому в ее рацион включили витамины, а вскоре сам вольер продезинфицируют от грибка и бактерий с использованием ветеринарных препаратов.
«За время пребывания на полигоне Мара не привыкла к людям, что объясняется её природными инстинктами хищника и охотника. Из-за агрессивного характера местные сотрудники прозвали её Бультерьером. Даже орнитолог Михаил смог завоевать доверие птицы не сразу. После долгих месяцев общения Мара позволила ему усадить себя на руку в специальной перчатке, затем перебралась на плечо», — рассказали в компании.
