В подмосковной Лобне построят гостиницу на 49 номеров

Гостиницу на 49 номеров возведут на Вокзальной улице в Лобне Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Открыть ее планируют в апреле этого года, сообщили в областном Госстройнадзоре.
Комплекс будет находиться в шаговой доступности от железнодорожной станции, которой ежедневно пользуются десятки тысяч человек. Площадь трехэтажного здания составит около 1,8 тыс. кв. м. Внизу разместят зоны регистрации и ожидания, служебные помещения и часть номеров. Второй и третий этажи займут номера категории «одна звезда». Рядом со зданием обустроят парковку.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.