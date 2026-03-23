США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана

«Я рад сообщить, что Соединённые Штаты Америки и Исламская Республика Иран провели за последние два дня очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и окончательном урегулировании противостояния на Ближнем Востоке. Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных бесед, которые продолжатся на этой неделе, я распорядился, чтобы Пентагон отложил любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней — в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — говорится в публикации.