Отдых на майские — 2026 в России и за рубежом: направления, цены, советы турагента

Майские праздники — это возможность отправиться в короткое путешествие. В этом году отдых в начале мая будет не таким продолжительным, как обычно. Поэтому многие россияне наметили отпуск между двумя праздничными датами, чтобы полноценно отдохнуть. «Газета.Ru» собрала бюджетные варианты поездок по России и за рубежом, а также выяснила, на чем можно сэкономить, планируя путешествие.

Источник: Газета.Ру

Как отдыхаем в мае 2026 года.

В 2026 году привычных длинных каникул на майские праздники не будет: в общей сложности нас ждет шесть выходных. Для сравнения — годом ранее мы отдыхали восемь дней. Традиционно каникулы разделятся на два этапа:

1—3 мая (пятница, суббота и воскресенье) — в честь Праздника Весны и Труда. При этом в четверг 30 апреля россиян ждет сокращенный рабочий день.

9—11 мая (суббота, воскресенье и понедельник) — в честь Дня Победы. Пятница 8 мая — сокращенный рабочий день.

Два блока праздников разделяют четыре полноценных рабочих дня и один сокращенный. Именно в этот период многие берут часть своего ежегодного оплачиваемого отпуска.

Взяв отпуск на пять дней, можно расширить майские каникулы до 11 дней.

Так стоит поступить, если вы решили провести начало мая в турпоездке.

Об отпуске лучше позаботиться заранее, так как майские праздники — традиционно высокий сезон в России, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе туроператора Anex. «Ближе к майским может не остаться базового типа размещения в понравившемся отеле, а только более высокое и как следствие более дорогое, или в целом могут закончиться номера в нужной гостинице. Планируя отпуск заранее, можно сразу распределить свой бюджет на поездку», — пояснили представители туроператора.

Планирование весеннего отдыха в 2026 году требует от туриста стратегического подхода к формированию бюджета, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» турагент Мария Афанасьева. По словам эксперта, внутренний туризм остается базовым вектором. Из зарубежных направлений наиболее бюджетные варианты отдыха предлагают страны СНГ.

Куда поехать на майские праздники в России: 5 направлений.

~Казань~

По словам Афанасьевой, Казань демонстрирует эталонное соотношение цены и качества сервиса.

Среди достопримечательностей города — Казанский Кремль: архитектурный комплекс, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и «падающая» башня Сююмбике.

Также стоит посетить Храм всех религий — уникальное здание, объединяющее элементы разных конфессий. Для вечерней прогулки отлично подойдет улица Баумана — это казанская версия Арбата с уличными музыкантами, кафе и сувенирными лавками.

На майские праздники город также предлагает богатую культурную программу. Туристов ждет творческий фестиваль — «Казанские узоры», концерты классической музыки и народного творчества, выставки современного искусства и фотографии.

Стоимость.

* «Казань на одном дыхании» — пятидневный тур с 1 по 5 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 57 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.



* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 74 тыс. руб. с перелетом из Москвы.

~Сочи~

Черноморское побережье, в частности Сочи и Сириус, в начале мая привлекает любителей мягкого климата и прогулок у моря. В этот период здесь еще нет изнуряющей летней жары, а горный кластер Красной Поляны предлагает уникальные возможности для трекинга по обновленным эко-тропам.

«Мы рекомендуем рассматривать Сочи как базу для радиальных выездов в Абхазию, что существенно расширяет географию впечатлений. Развитая сеть “Ласточек” и каршеринга делает перемещение между прибрежным и горным кластерами быстрым и прозрачным по стоимости», — отметила турагент Афанасьева.

Среди достопримечательностей — Храм Михаила Архангела, Дендрарий и Олимпийский парк, построенный специально для зимних Олимпийских игр 2014 года.

Стоимость.

* «Сочи — южная столица России» — тур с 3 по 9 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 87 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.



* Отдых на 9 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 38 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

~Санкт-Петербург~

Санкт-Петербург — северная жемчужина России. В мае город раскрывается с особенной стороны. Майские каникулы в Северной столице — отличная возможность насладиться красотой Михайловского сада и Петропавловской крепости, погулять вдоль Невы, полюбоваться мостами.

На майские праздники в городе проходят фестивали искусств, уличной еды, театральные представления и концерты классической музыки.

Стоимость.

* «Весенний Санкт-Петербург на 4 дня» — тур с 1 по 4 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 36 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.



* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 50 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

~Дагестан~

Дагестан — идеальный вариант для активного отдыха на майские праздники. Невероятные панорамные виды, бурные водопады, горы — это край, где можно замедлиться, выдохнуть и зарядиться энергией на год вперед.

На майские праздники в Дагестане туристам уже доступны все активные виды отдыха — прогулки на лошадях, рафтинг, зиплайн, катание на катере и другие развлечения.

Стоимость.

* «Палитра Дагестана» — тур с 2 по 6 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 53 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.



* Отдых на 8 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 45 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

~Калининград~

Янтарный край на майские праздники радует своей доступностью. По сравнению с высоким сезоном летом, в мае стоимость проживания и экскурсионных услуг значительно ниже. В это время года на Балтике можно погулять по берегу моря, изучить изысканную архитектуру и отведать местные блюда.

Стоимость:

* «Балтийская жемчужина» — тур с 1 по 5 мая от сообщества туроператоров «Большая Страна» — от 36 тыс. руб. на двоих, с завтраками, без учета перелета.



* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 56 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Куда поехать на майские праздники за рубеж: 5 направлений.

Среди стран СНГ безусловными лидерами 2026 года остаются Узбекистан и Беларусь благодаря отсутствию визовых барьеров и прямому авиасообщению, отметила Мария Афанасьева. Закавказье, представленное Арменией и Грузией, сохраняет статус направлений с «высоким культурным кодом» и уникальной природой.

~Узбекистан~

В Узбекистане май — пик туристического сезона, когда температура воздуха максимально комфортна для осмотра площадей Самарканда и Бухары. Эта страна порадует вкуснейшей кухней, знаменитым восточным гостеприимством и обилием исторических памятников.

Стоимость.

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 80 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.



* Тур на 3 ночи на двоих у сервиса «Травелата» обойдется в 68 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.

~Белоруссия~

Белоруссия славится высоким уровнем безопасности, историческими объектами и гастрономическим разнообразием. Это направление предлагает широкий спектр развлечений и отдыха для всех категорий туристов. Любителям истории обязательно стоит посетить Брестскую крепость — грандиозный мемориальный комплекс. Гурманы оценят щедрую и сытную белорусскую кухню. Поправить здоровье и набраться сил можно на местных здравницах.

Стоимость:

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 49 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.



* Тур на 4 ночи на двоих у сервиса «Травелата» обойдется в 38 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

~Армения~

Май в Армении — это время цветения в долинах и свежего горного воздуха, что создает идеальные условия для фототуризма, отметила турагент. Популярностью также пользуются авторские винные туры.

Стоимость:

* Отдых на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 67 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.



* Тур на 3 ночи на двоих у сервиса Травелата обойдется в 75 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

~Грузия~

Май в Грузии — время цветущих маков, обилия солнца и мягкой погоды, без жары. Температура воздуха комфортна для прогулок и экскурсий. Это отличная возможность посетить древние храмы, крепости и монастыри, познакомиться с национальными обычаями и отведать блюда грузинской кухни. В стране также широко развит винный туризм: винодельческие регионы предлагают авторские туры с дегустацией.

Стоимость:

* Отдых в Батуми на 6 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 70 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.



* Тур на 7 ночей на двоих у сервиса Травелата обойдется в 92 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

~Турция~

Турция в мае 2026 года выступает как универсальное решение для тех, кто ищет систему «все включено» или качественный городской отдых в Стамбуле.

«Стамбул в этот период радует комфортной погодой для круизов по Босфору. Несмотря на инфляцию, турецкий сервис остается эталонным для российского рынка по уровню гостеприимства. Мы советуем выбирать отели в историческом центре Султанахмет для минимизации затрат на городской транспорт и логистику», — рассказала Афанасьева.

Стоимость:

* Отдых в Стамбуле на 8 ночей на двоих у туроператора TEZ TOUR стартует от 82 тыс. руб. с перелетом из Москвы, с завтраками.



* Тур на 7 ночей на двоих у сервиса «Травелата» обойдется в 87 тыс. руб. с перелетом из Москвы, без питания.

Как сэкономить во время отдыха.

Выбор жилья — ключевая статья расходов, на которой можно сэкономить без потери в комфорте. «В 2026 году рекомендую использовать локальные сервисы бронирования и рассматривать апарт-отели с собственной кухней. Это не только снижает стоимость суток на 15−20%, но и позволяет экономить на питании, так как можно покупать продукты на местных рынках и в магазинах», — посоветовала Мария Афанасьева.

Чтобы снизить затраты на путешествие, турагент также рекомендует:

* Обращать внимание на районы, расположенные в двух-трех станциях метро от центра: качество жилья там часто выше, а цена значительно ниже.



* Проверять наличие системы лояльности в крупных гостиничных сетях перед финальной оплатой бронирования.



* Предварительно изучить инфраструктуру региона. Это позволит сэкономить на питании и транспорте. В городах СНГ и России активно развиваются фуд-холлы и гастромаркеты, где можно получить ресторанное качество блюд по ценам фастфуда, отметила Афанасьева.



* Приобрести единые проездные билеты на несколько дней или пользоваться групповыми тарифами такси для перемещения внутри городов. По словам эксперта, в Грузии и Армении аренда автомобиля с водителем на целый день часто обходится дешевле, чем серия коротких поездок на официальном такси.



* Использовать местные сим-карты с безлимитным интернетом, что позволит оперативно находить скидочные купоны и актуальные акции в заведениях.

Также турагент рекомендовала посещать городские парки и смотровые площадки — здесь можно полюбоваться великолепными видами абсолютно бесплатно.

Еще один ключевой пункт экономии — самостоятельные экскурсии. Потратьте время на предварительное изучение аудиогидов, которые заменят услуги частного экскурсовода без потери качества информации.

