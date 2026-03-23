Воронеж встречает весну: как проходит уборка в районах города

По поручению мэра Сергея Петрина субботники в Воронеже в этом году стартовали досрочно, чтобы максимально эффективно подготовить улицы, тротуары и общественные пространства к летнему сезону. Во всех районах города сформированы планы, и коммунальные службы выполняют их, не дожидаясь традиционного апрельского месячника благоустройства.