Воронеж встречает весну: как проходит уборка в районах города

По поручению мэра Сергея Петрина субботники в Воронеже в этом году стартовали досрочно, чтобы максимально эффективно подготовить улицы, тротуары и общественные пространства к летнему сезону. Во всех районах города сформированы планы, и коммунальные службы выполняют их, не дожидаясь традиционного апрельского месячника благоустройства.
Так, в Ленинском уже приступили к ремонту тротуаров, ведется плановая очистка улиц, в Советском делают упор на труднодоступные зоны, а в Центральном начали помывку дорожных ограждений.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН: ПЛАНОВАЯ РАБОТА И КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ.
В Ленинском районе мероприятия реализуются по плану. До 1 апреля основная нагрузка ложится на муниципальных служащих и усиленные бригады комбината благоустройства. Ключевое направление первого этапа — систематическая уборка.
С минувшей пятницы команды приступили к реализации задач. Основной упор сейчас сделан на очистку обочин дорог и тротуаров от пескосмета. Работы ведутся комбинированным способом: там, где позволяет ширина проезжей части, задействуют спецтехнику, а в узких местах и на пешеходных зонах уборку проводят, как правило, вручную.
Коллектив комбината благоустройства трудится в круглосуточном режиме.
Фото — мэрии Воронежа.
Кроме того, в районе уже приступили к ремонту тротуаров. Фрагменты покрытия пешеходных зон, поврежденные в результате внешних воздействий или естественного износа, оперативно заменяются. Для этого в комбинате благоустройства был создан запас материалов и сформирована специальная бригада.
Участки определяются как в ходе мониторинга управ, так и с учетом поступающих обращений горожан.
— Поддержание пешеходных зон в нормативном состоянии, залог безопасности пешеходов и важный аспект комфорта городской среды, улучшения качества жизни граждан. Такую работу комбинат благоустройства проводит постоянно с учетом погодных условий, — отметил глава Ленинского района Иван Молоканов.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН: ПОЭТАПНОЕ НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА.
Уборка идет и в Советском районе. В настоящее время особое внимание уделяется:
— уборке песка и мусора с обочин дорог и разделительных полос;
— очистке решеток ливневой канализации и прилегающих к ним территорий;
— приведению в порядок тротуаров, газонов и общественных пространств.
В парковочных карманах и на остановочных площадках сотрудники работают вручную.
В управе района подчеркивают, что Советский район является одним из самых больших в городе, поэтому привести его в порядок одномоментно невозможно.
— Мы движемся поэтапно, охватывая все улицы. Спасибо за ваше терпение и понимание! Чистый район — это наша общая гордость, — обратились к жителям представители районной управы.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН: МОЙКА ОГРАЖДЕНИЙ.
В Центральном районе приступили к работам по помывке дорожных ограждений. Зимой на металлических конструкциях образовались грязе-солевые отложения, которые требуют специального подхода при удалении.
Очистка выполняется комбинированными машинами с навесным щеточным оборудованием.
В мэрии Воронежа подчеркнули, что аналогичные работы ведутся во всех районах города. А в апреле будет проводиться общегородской субботник, в котором сможет принять участие каждый житель, желающий внести свой вклад в чистоту и уют родного города.