В центральной части Воронежа начали фрагментарный ремонт тротуаров

В Воронеже с наступлением весны обнаружились разрушения плиточного мощения тротуаров. Особенно — на центральных улицах города с большим пешеходным трафиком.
Для оперативного устранения проблемы районные комбинаты благоустройства начали фрагментарный ремонт с использованием плиток.
— В комбинате с этой целью создан достаточный запас материалов, что существенно ускоряет процесс ремонта, — рассказали в управе Ленинского района. — Информация о необходимости ремонта поступает в управу по итогам мониторинга специалистов, обращений граждан и средств массовой информации.
В настоящее время работы продолжаются на улице Платонова и прилегающих к ней. Такую работу комбинат проводит в течение теплого периода года для поддержания пешеходных зон в нормативном состоянии и безопасности пешеходов.