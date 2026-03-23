Сезон проката электросамокатов в Москве откроется в ближайшие недели

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В 2026 году дату начала сезона проекта электросамокатов еще не назвали, но, вероятнее всего, он стартует в конце марта или начале апреля, сообщила член Общественного совета при Минтрансе РФ, директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
«С наступлением стабильной плюсовой температуры и сходом снега начинается сезон активного использования электросамокатов. В Москве первые частные электросамокаты уже появились на улицах, а в ближайшие недели ожидается активный запуск прокатного флота», — сказала Эрдман «Парламентской газете».
По ее словам, количество зон с ограничениями может меняться в течение сезона, но современные приложения операторов помогают пользователям ориентироваться и автоматически замедляют скорость или останавливают самокат в зонах запрета.
«В Санкт-Петербурге и других крупных городах европейской части России запуск проката ожидается примерно в те же сроки, что и в Москве. В регионах с более суровым климатом, например, на Урале и Дальнем Востоке, сезон, скорее всего, начнется в середине апреля, когда полностью сойдет снег и лед», — добавила эксперт.