С 1 апреля счета за ЖКХ вырастут: что ждать волгоградцам со счетчиками

С 1 апреля жизнь владельцев квартир в Волгограде и регионах России меняется. Если у вас стоят счетчики на воду, газ или электричество, готовьтесь к усиленному контролю. Государство взяло курс на прозрачность: платить теперь придется строго по факту, но только если прибор исправен и данные переданы вовремя. В противном случае суммы в квитанциях могут неприятно удивить.
Главное правило стало жестче: расчет идет по показаниям счетчика только при подтвержденной исправности. Если вы забыли передать данные, прибор сломался или истек срок его поверки — вас автоматически переведут на оплату по нормативу. А это часто означает рост платежей в разы. В отдельных случаях применяются еще и повышающие коэффициенты. Для семей с небольшим доходом, особенно пенсионеров, такая переплата станет серьезным ударом по бюджету.
Логика простая: если счетчик есть, но не работает или молчит несколько месяцев, его приравнивают к отсутствующему. Вернуться к оплате по фактическому потреблению можно будет только после установки нового прибора или успешной поверки старого и оформления всех бумаг. Пока этого не сделано — платите по среднему нормативу, который обычно выше реального расхода.
Особое внимание стоит уделить срокам поверки. Как только дата истекла, показания такого счетчика считаются недействительными. Даже если цифры на табло бегут исправно, для поставщика услуг их не существует. Начисления сразу идут по нормативу до момента замены или проверки.
Для пенсионеров и льготников ситуация вдвойне важная. Размер субсидий и компенсаций напрямую зависит от подтвержденных расходов на коммуналку. Если из-за просроченной поверки или нерегулярной передачи данных возникнет задолженность или скачок платежей, могут возникнуть проблемы с оформлением мер поддержки.
Органы соцзащиты внимательно проверяют регулярность показаний и исправность приборов за отчетный период. Вывод для волгоградцев один: не откладывайте проверку счетчиков на потом. Посмотрите даты поверки, убедитесь в исправности приборов и передавайте показания каждый месяц без пропусков.
