Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли пить просроченные лекарства, рассказала доктор Парецкая

Ииногда препараты портятся до окончания срока годности, и лучше не рисковать, если таблетки раскрошились, а в растворе появился осадок.

Стоит ли использовать лекарственные препараты, чей срок годности уже истек, или лучше не рисковать и выбросить 1 апреля таблетки, на упаковке которых указано, что их следует употребить до 31 марта? Своим мнением делится доктор Елена Парецкая.

«Конечно у каждого препарата есть некий “запас”. Не бывает так, что сегодня препарат еще годен, а завтра резко стал бесполезен или опасен. Но проблема в том, что нигде нет достоверной информации об этом запасе», — поясняет медик.

Играть в русскую рулетку с просроченными лекарствами не стоит потому, что они могут:

потерять эффективность — действующее вещество распадется и болезнь не будет поддаваться лечению;

стать токсичным и навредить печени, почкам или вызвать аллергическую реакцию;

привести к непредсказуемым последствиям, особенно если речь идет о сердечных, гормональных или антибактериальных препаратах.

Врач предупреждает: иногда препараты портятся до окончания срока годности. И лучше не рисковать, если таблетки раскрошились, а в растворе появился осадок. Изменение цвета, консистенции, появление кристаллов или помутнение сигнализируют о том, что химический состав лекарства изменился.

Здоровье дороже нескольких сотен рублей. Чтобы не навредить себе и близким, нужно:

по крайней мере раз в шесть месяцев проводить ревизию лекарственных запасов;

всегда хранить лекарства в соответствии с рекомендациями;

не покупать таблетки и микстуры про запас;

без сожаления выбрасывать препараты, которые вызывают хотя бы малейшие сомнения.

Ранее эндокринолог Елена Черная рассказала, что не вредно съесть на ночь, а от чего лучше отказаться.