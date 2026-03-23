Можно ли пить просроченные лекарства, рассказала доктор Парецкая

Стоит ли использовать лекарственные препараты, чей срок годности уже истек, или лучше не рисковать и выбросить 1 апреля таблетки, на упаковке которых указано, что их следует употребить до 31 марта? Своим мнением делится доктор Елена Парецкая.
«Конечно у каждого препарата есть некий “запас”. Не бывает так, что сегодня препарат еще годен, а завтра резко стал бесполезен или опасен. Но проблема в том, что нигде нет достоверной информации об этом запасе», — поясняет медик.
Играть в русскую рулетку с просроченными лекарствами не стоит потому, что они могут:
потерять эффективность — действующее вещество распадется и болезнь не будет поддаваться лечению;
стать токсичным и навредить печени, почкам или вызвать аллергическую реакцию;
привести к непредсказуемым последствиям, особенно если речь идет о сердечных, гормональных или антибактериальных препаратах.
Врач предупреждает: иногда препараты портятся до окончания срока годности. И лучше не рисковать, если таблетки раскрошились, а в растворе появился осадок. Изменение цвета, консистенции, появление кристаллов или помутнение сигнализируют о том, что химический состав лекарства изменился.
Здоровье дороже нескольких сотен рублей. Чтобы не навредить себе и близким, нужно:
по крайней мере раз в шесть месяцев проводить ревизию лекарственных запасов;
всегда хранить лекарства в соответствии с рекомендациями;
не покупать таблетки и микстуры про запас;
без сожаления выбрасывать препараты, которые вызывают хотя бы малейшие сомнения.
