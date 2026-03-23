На Дону выявили незаконное продление сроков годности молока. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Пресс‑служба ведомства сообщила о выявлении факта незаконного продления сроков годности молочной продукции на предприятии индивидуального предпринимателя в Родионово‑Несветайском районе Ростовской области.

В ходе проверки установлено, что уполномоченное лицо предпринимателя искусственно увеличило срок годности обезжиренного пастеризованного молока — для этого использовалась транзакция «производство». Такие манипуляции могут привести к поступлению в торговую сеть некачественной продукции: из‑за них невозможно установить точную дату истечения срока годности.

По итогам проверки регистрация уполномоченного лица предпринимателя была аннулирована, а нарушителю объявлено предостережение.