На Дону выявили незаконное продление сроков годности молока. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Пресс‑служба ведомства сообщила о выявлении факта незаконного продления сроков годности молочной продукции на предприятии индивидуального предпринимателя в Родионово‑Несветайском районе Ростовской области.
В ходе проверки установлено, что уполномоченное лицо предпринимателя искусственно увеличило срок годности обезжиренного пастеризованного молока — для этого использовалась транзакция «производство». Такие манипуляции могут привести к поступлению в торговую сеть некачественной продукции: из‑за них невозможно установить точную дату истечения срока годности.
По итогам проверки регистрация уполномоченного лица предпринимателя была аннулирована, а нарушителю объявлено предостережение.