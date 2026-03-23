В Черняховском районе мужчина три года удерживал человека на ферме — его отправили под стражу

Источник: Янтарный край

Черняховский городской суд Калининградской области арестовал 33-летнего жителя района, обвиняемого в похищении человека. Мужчина вместе с отцом с ноября 2023 года незаконно удерживал потерпевшего на своей ферме, заставляя бесплатно работать и избивая палками.

Как установило следствие, в ноябре 2023 года обвиняемый встретил потерпевшего у развлекательного заведения в Черняховске и потребовал поехать с ним на ферму, чтобы бесплатно ухаживать за скотом. Получив отказ, он применил угрозы, заставил мужчину сесть в машину, отвез на территорию фермы и запер в хозпостройке.

Осознав, что долго удерживать жертву в одиночку не сможет, обвиняемый привлек к преступлению своего отца. Вдвоем они удерживали мужчину против его воли с ноября 2023 года по март 2026 года. Чтобы пресечь попытки побега, систематически избивали потерпевшего палками и другими предметами, угрожали насилием.

20 марта 2026 года мужчину обнаружили на ферме в ходе следственных действий сотрудников СК и ФСБ. В тот же день обвиняемого задержали и предъявили обвинение по пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия). Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

Суд отправил обвиняемого под стражу до 20 мая 2026 года. Местонахождение его отца, который также участвовал в преступлении, пока не установлено. Постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.