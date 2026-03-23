В Черняховском районе мужчина три года удерживал человека на ферме — его отправили под стражу

20 марта 2026 года мужчину обнаружили на ферме в ходе следственных действий сотрудников СК и ФСБ. В тот же день обвиняемого задержали и предъявили обвинение по пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия). Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.