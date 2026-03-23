«Спальню» кабанов в заповеднике показали воронежцам

Парнокопытные ответственно подходят к созданию места для сна.

Источник: АиФ Воронеж

Сотрудники Воронежского биосферного заповедника имени В. М. Пескова поделились фотографиями лёжки диких свиней. Это место, где животные отдыхают. Как выяснилось, парнокопытные ответственно подходят к созданию места для сна.

Кабаны устраиваются на ночлег под старыми поваленными деревьями, выстилая себе ложе веточками из ближайших кустарников. В заболоченных местах в этих целях они используют тростник. Спят эти дикие животные на лёжке обычно вместе, поскольку так теплее.

Сотрудник заповедника рассказал, что более масштабные лёжки-гнёзда строят кабанихи непосредственно перед появлением потомства. Поросята могут появляться уже в марте, и им должно быть тепло.