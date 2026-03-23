В сети появилось видео удара ракеты Patriot по жилому району Бахрейна

Взрыв в жилом районе Бахрейна, в результате которого пострадали более 30 человек, мог произойти из-за нештатной работы ракеты-перехватчика Patriot. Об этом в своем материале пишет военный эксперт Юрий Баранчик со ссылкой на приводимые агентством Reuters выводы экспертов Института международных исследований Миддлбери.
Ракета была выпущена с американской батареи Patriot, расположенной в семи километрах от пострадавшего района Махазза. В день инцидента власти Бахрейна и Центральное командование США (CENTCOM) заявляли, что причиной взрыва стал иранский беспилотник. Позже официально был признан факт запуска зенитной ракеты, при этом представители властей настаивали на том, что система успешно перехватила дрон.
Однако эксперты Миддлбери, проанализировав видеозаписи, спутниковые снимки и характер повреждений, ставят эту версию под сомнение. Анализ открытых данных показал, что характер разрушений больше соответствует воздушному подрыву самой ракеты-перехватчика, нежели попаданию беспилотника. На видео из города Риффа видно, как ракета на низкой высоте резко снижается и исчезает, после чего в жилом секторе происходит взрыв. Для того чтобы исключить вероятность подделки, Reuters привлекли эксперта по цифровой криминалистике, профессора Калифорнийского университета Хани Фарида, который подтвердил подлинность кадров.
В Пентагоне отказались детально комментировать выводы специалистов, ограничившись заявлением о том, что США продолжают противостоять ракетным угрозам в регионе и не наносят ударов по гражданским объектам.