Сериал про Осетию «Гордость» победил на фестивале Original+

Жизнь экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев) в одночасье рушится, когда родная бабушка по пути на тот свет насылает на него проклятие: теперь он, как и покойная, начинает по-настоящему видеть и слышать призраков, а еще лишается всего нажитого нечестным путем. Чтобы реабилитироваться, он должен помочь восьми душам, застрявшим в призрачном состоянии, решить их проблемы, что позволит им перейти в мир иной. Помогать Вите будет видеоблогерша Саша (Александра Бортич), которая собиралась его разоблачить, а теперь надеется запечатлеть на камеру встречу со сверхъестественным. Что молодые российские кинематографисты повадились черпать вдохновение в голливудских картинах, на которых выросли, во-первых, не новость, а во-вторых, не порок. Но что толку, если даже «Страшилы» Питера Джексона тут мутируют в набившую оскомину комедию условного ТНТ, которая еще и начинается с вырвиглазного парада целиком сгенерированных нейросетью изображений: у сериала «Зовите Витю!» плохо получается быть даже вторичным, и неясно, что его держит в этом мире.