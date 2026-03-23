Депутату Самокишу грозит исключение из ЕР и лишение мандата из-за Чака Норриса

«Комиссия — это не правоохранительные органы, это межфракционная структура Госдумы, цель которой в рамках полномочий отвечать на определенные жалобы, заявления, связанные с депутатской деятельностью Что касается конкретного случая, я тоже видел в интернете, как идет обсуждение, но был ли это взлом или это было действительно заявление, мне неизвестно. Когда жалобы на депутатов поступают в комиссию, комиссия обращается к самому депутату, чтобы понять аргументацию и, проанализировав все документы, уже потом вопрос выносится на повестку дня и для обсуждения комиссией», — заключил депутат.