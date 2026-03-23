На благоустройство территории рядом с Музеем янтаря в Калининграде выделили 163,6 млн рублей

Финансирование рассчитано до 2027 года.

На благоустройство территории рядом с Музеем янтаря в Калининграде выделили 163,6 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального «Центра торгов».Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Финансирование рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщали, что рядом с Музеем янтаря планируют благоустроить территорию зелёного вала. Участок располагается за зданием учреждения.

На зелёном валу от Верхнего озера до моста у Росгартенских ворот планируют сделать тропинку из грунтового отсева. Территорию украсит арт-объект в виде гигантского инклюза. Также там появится длинная радиальная скамейка с видом на башню Дона и инсталляции, посвящённые добыче янтаря. Кроме того, на территории установят площадку для сцены, туалет, урны, освещение и камеры «Безопасного города». В 2023 году проект благоустройства зелёного вала прошёл госэкспертизу.