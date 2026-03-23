Минздрав Беларуси назвал болезнь, расходы по лечению которой государство берет на себя

Минздрав сказал о заболевании белорусов, где государства все берет на себя.
Минздрав сказал о ситуации с туберкулезом в Беларуси.
В Министерстве здравоохранения рассказали о ситуации с туберкулезом в Беларуси, пишет БелТА.
По словам директора Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии, главного внештатного фтизиатра Минздрава Елены Кротковой, Беларусь является абсолютным лидером в СНГ по темпам снижения заболеваемости туберкулезом. По данным ВОЗ, показатель заболеваемости туберкулезом в Беларуси является одним из самых низких во всем европейском регионе.
— За 2025 год этот показатель составил 13,2 на 100 тысяч жителей. Показатель смертности — меньше единицы на 100 тысяч населения, — рассказала специалист.
При этом директор центра обратила внимание на то, что ежегодно в Беларуси выявляют около 400 случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Кроме того, Кроткова напомнила, что медуслуги, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением туберкулеза, для белорусов бесплатны и обеспечиваются за счет государства.
— Государство берет на себя все расходы — от обследования до сложнейших операций и длительного курса химиотерапии современными препаратами, — констатировала главный внештатный фтизиатр Минздрава.
