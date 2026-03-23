Житель Черняховского района и его отец больше двух лет держали раба на ферме — били и заставляли работать

Выяснилось, что в ноябре 2023 года у развлекательного заведения в Черняховске, злоумышленник похитил человека — хотел, чтобы тот бесплатно трудился и ухаживал за скотом на ферме. Прибыв на ферму, он закрыл бедолагу в одной из хозяйственных построек, попросил помощи отца. В итоге до марта 2026 года они вместе незаконно удерживали мужчину, избивали его, угрожали и всячески запугивали. Все для того, чтобы раб не убежал.