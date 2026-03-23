Житель Черняховского района и его отец больше двух лет держали раба на ферме — били и заставляли работать

Мужчину запугивали и избивали систематически, чтобы он не сбежал.

Источник: Комсомольская правда

Страшная история произошла в Калининградской области — почти 2.5 года на ферме в Черняховском районе отец с сыном удерживали человека, которого похитили и заставляли работать. Раба систематически избивали и запугивали, чтобы он не сбежал. Злоумышленников задержали и арестовали, несчастного освободили. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Выяснилось, что в ноябре 2023 года у развлекательного заведения в Черняховске, злоумышленник похитил человека — хотел, чтобы тот бесплатно трудился и ухаживал за скотом на ферме. Прибыв на ферму, он закрыл бедолагу в одной из хозяйственных построек, попросил помощи отца. В итоге до марта 2026 года они вместе незаконно удерживали мужчину, избивали его, угрожали и всячески запугивали. Все для того, чтобы раб не убежал.

20 марта мужчину обнаружили во время следственных действий СК и ФСБ России.

Похитителю-сыну грозит до 12 лет лишения свободы.

Он пока арестован до 20 мая.