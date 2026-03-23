Военный оркестр Росгвардии устроил флешмоб в калининградском ТРЦ под хиты Газманова

В субботу, 22 марта, посетители ТРЦ «Балтия Молл» в Калининграде стали свидетелями неожиданного музыкального перформанса.

Источник: Kaliningradnews

Военный оркестр специального моторизованного полка Росгвардии вместе с группой барабанщиц устроили флешмоб, посвященный 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка.

Все началось со звуков военного марша, которые привлекли внимание покупателей. Затем музыканты под управлением дирижера майора Павла Марарова исполнили дефиле под хиты Олега Газманова. Зрители с интересом наблюдали за выступлением и снимали происходящее на видео.

Флешмоб стал одним из мероприятий, приуроченных к юбилейным датам Росгвардии. Видео с выступлениями музыкантов появилось в социальных сетях.