Нижегородец Марк Эйдельштейн сыграет в сериале «Хакеры» (18+)

Звезда фильма «Анора» (18+) исполнит одну из ключевых ролей в глобальном психологическом триллере о мире кибербезопасности.

Уроженец Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн вошел в актерский состав восьмисерийного технотриллера «Хакеры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства Art Pictures Motion. В новом проекте нижегородский актер и Иван Янковский сыграют двух сводных братьев, при этом Янковский впервые в карьере также выступит в качестве продюсера сериала.

Сюжет погрузит зрителей в скрытые слои интернета и расскажет о «белых хакерах», чьи решения влияют на жизни миллионов людей. Шоураннером выступает Алексей Киселев, известный по проектам «Псих» и «Балет». Съемки запланированы на 2026 год и пройдут в нескольких странах, включая США, Таиланд, Катар и ОАЭ, а сам сериал планируют представить на Каннском кинорынке.

Марк Эйдельштейн продолжает укреплять статус одной из самых ярких молодых звезд российского кино с международным потенциалом. После успеха оскароносной ленты «Анора» участие нижегородца в масштабном проекте о «цифровых гениях» станет новой важной вехой в его фильмографии. Идея сериала принадлежит Николаю Ивеневу, а сценарий подготовил Игорь Поплаухин.

Ранее орган Orgus появился в Нижегородском театре оперы и балета.

