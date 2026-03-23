Все трое белорусов прошли этап поединков в шоу «Голос» и выступят в нокаутах

Сразу три белоруса прошли этап поединков и выступят в нокаутах в популярном российском шоу «Голос».
14-й сезон шоу российского Первого канала набирает обороты, а участие в нем продолжают сразу три представителя Беларуси. Не так давно в «Голосе» прошел этап поединков. Суть их в том, что каждый из наставников внутри своей команды создает дуэты. Артисты поют совместно одну песню, а далее наставник, выслушав оценки своих коллег, принимает решение: кто из двух членов команды идет дальше, а кто — покидает проект.
В поединках успешно поучаствовали и Ксения Аксютик, и Злата Барздова, и Женя Веренич. Все три представителя Беларуси прошли дальше.
Отметим, что на этапе слепых прослушиваний и Ксения, и Злата оказались в команде Владимира Преснякова, а Женя Веренич стал членом команды оперного певца Ильдара Абдразакова. Что касается этапа поединков, то все трое белорусов, как говорилось, победили в своих дуэтах, теперь их ожидает новый этап — нокауты.
Ксении Аксютик 26 лет, родилась она в Бресте, а сейчас живет-работает между двумя городами — Минском и Москвой. Как призналась сама белоруска с будущим наставником Владимиром Пресняковым она познакомилась несколько лет назад (читать далее вот тут).
18-летняя Злата Барздова родилась в Могилеве, а сейчас учится в Санкт-Петербурге в Институте культуры на эстрадно-джазовом отделении (но именно могилевские корни стали одним из решающих факторов, из-за которые Злата выбрала команду Владимира Преснякова).
32-летний Женя Веренич родился в Лунинце, за его спиной огромный опыт участие в самых разных творческих проектах белорусского телевидения. Ну, а сейчас молодой человек в Москве, где успешно совмещает творчество и пение с ответственной работой на мясокомбинате — там он работает ведущим методологом аналитических систем, обучает сотрудников (о том, как прошел его поединок — вот тут).
Словом, этот сезон «Голоса» украшен белорусским творческим десантом. И впереди у Ксении, Златы и Жени этап нокаутов.
