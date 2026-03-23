Нижегородские ученые выиграли гранты РНФ на 46 миллионов рублей

Деньги направят на оптику и биомедицинские разработки.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два научных проекта из Нижегородской области получили поддержку Российского научного фонда — общий объем финансирования составит 46 млн рублей. Конкурс направлен на развитие региональной науки и решение прикладных задач, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Один из грантов достался Институту химии высокочистых веществ РАН: здесь займутся созданием технологии производства особо чистых стекол для инфракрасной оптики. Второй проект реализует Институт металлоорганической химии РАН — ученые разработают прототип инкапсулятора для клеток и молекул.

Исследования рассчитаны на три года — с 2026 по 2028-й. Финансирование обеспечат гранты РНФ и софинансирование со стороны бизнеса, что повышает шансы на практическое применение разработок.

Всего победителями конкурса стали 36 проектов из 11 регионов страны. Такой формат РНФ провел впервые — с акцентом на сотрудничество науки и индустрии.