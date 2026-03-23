В Москве стартовали работы по капремонту крыш жилых домов

«Мероприятия проводим в рамках региональной программы капитального ремонта, которая является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тыс. домов общей площадью свыше 320 млн кв. м. За время реализации программы привели в порядок около 9,5 тыс. крыш, в этом году отремонтируем свыше 850, больше всего — в Центральном, Южном и Западном административных округах», — сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.
Он уточнил, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
«Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур», — добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.