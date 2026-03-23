В Пермском крае усилили контроль за перевозкой древесины

В Пермском крае началось профилактическое мероприятие под названием «Лесовоз». С 23 марта по 1 апреля сотрудники регионального Минприроды совместно с Госавтоинспекцией будут проводить регулярные рейды и патрулирование лесных территорий. Главная цель проверок — пресечь незаконные перевозки древесины без необходимых разрешений. Особый акцент сделают на корректном и своевременном внесении сведений в федеральную систему учета (ФГИС ЛК). Под наблюдением окажутся основные маршруты вывоза лесоматериалов как внутри региона, так и за его пределами. По закону, любая транспортировка древесины и продукции из неё должна сопровождаться электронным документом. За его отсутствие предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 100 до 200 тысяч рублей, а для организаций — от 200 до 400 тысяч рублей.