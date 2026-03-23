В аэропорту Калининграда задержали торговца «солью». Он ещё и продал чужой Mercedes

Мужчину подозревают сразу в двух преступлениях: распространении наркотиков и мошенничестве.
Наркосбытчика выявили в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». Полицейские задокументировали, как подозреваемый сбыл 0,3 грамма «соли». Задержали его в аэропорту Калининграда. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в значительном размере). Суд отправил фигуранта под стражу.
В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что задержанный причастен и к мошенничеству. Мужчина предложил 37-летней женщине помочь продать ее Mercedes за 330 тысяч рублей, обещая взять на себя все хлопоты. Они заключили договор комиссии, автовладелица передала иномарку. Но продавец выполнять свои обязательства не стал: машину продал, а деньги потратил на себя. В итоге мать двоих детей осталась без автомобиля и без денег.
По этому факту возбуждено второе уголовное дело — по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).