В аэропорту Калининграда задержали торговца «солью». Он ещё и продал чужой Mercedes

В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что задержанный причастен и к мошенничеству. Мужчина предложил 37-летней женщине помочь продать ее Mercedes за 330 тысяч рублей, обещая взять на себя все хлопоты. Они заключили договор комиссии, автовладелица передала иномарку. Но продавец выполнять свои обязательства не стал: машину продал, а деньги потратил на себя. В итоге мать двоих детей осталась без автомобиля и без денег.