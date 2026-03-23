Фантомное предприятие выявил Россельхознадзор в Нижегородской области

Выявлен факт несанкционированного доступа к площадкам хозсубъектов во ФГИС «ВетИС».

Факт несанкционированного доступа к площадкам хозсубъектов с целью оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «ВетИС» установлен на территории Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Некий ветврач районного центра ветеринарии от имени ООО «АГРОБИЗНЕС» с площадок, расположенных в Гагинском, Пильнинском, Сеченовском, Краснооктябрьском районах, ввел в оборот говядину бескостную замороженную в объеме 16,5 т. Оказалось, что человек не является сотрудником госветслужбы региона, а предприятия, задействованные при оформлении ветеринарных документов, не являются производителями данной продукции.

Также установлено, что в документах, подтверждающих происхождение продукции, указан субъект, прекративший предпринимательскую деятельность и расположенный на территории Калужской области.

Учетная запись уполномоченного лица аннулирована. Также аннулированы записи журналов, транзакции, производственные сертификаты и транспортные эВСД.

Все материалы дела по несанкционированному доступу и фантомной деятельности в системе переданы в ГУ МВД России по Нижегородской области.