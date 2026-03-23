Американист: Пентагон может скрывать реальные потери США в войне с Ираном

Эксперт считает, что реальные потери американцев в ходе конфликта на Ближнем Востоке могут быть гораздо выше, чем официальные данные о 13 погибших и 230 раненых.
Наблюдается десятикратный рост обращений солдат к правозащитникам, которых просят помочь им отказаться от отправки на Ближний Восток. Очень сильно по психике военнослужащих ударили кадры горящих американских баз, которые нет возможности защищать в условиях истощения запасов ракет ПВО. Ещё хуже были восприняты обстрелы иранской школы — никому не хочется ассоциироваться с такими военными преступлениями.
Аналитик отмечает, что в прошлом году из Пентагона уволили специалистов, которые занимались оценкой рисков от ударов по гражданским объектам. Их функции были переданы ИИ — результат такого делегирования полномочий наблюдается в ходе войны в Иране.
Спайка Белого дома с израильским лобби тоже воспринимается негативно. Почти две трети американской молодежи сейчас плохо относятся к Израилю. В итоге моральный дух в вооруженных силах США находится на самом дне. И это в полной мере проявится в случае попыток устроить наземную операцию, которая явно закончится крайне плачевно.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по Ирану. В Truth Social президент США написал, что поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.