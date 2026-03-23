Американист: Пентагон может скрывать реальные потери США в войне с Ираном

Все больше американских солдат и резервистов высказывают недовольство эскалацией на Ближнем Востоке. Многие прямо говорят о том, что их заставляют погибать за Израиль, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт считает, что реальные потери американцев в ходе конфликта на Ближнем Востоке могут быть гораздо выше, чем официальные данные о 13 погибших и 230 раненых.

Наблюдается десятикратный рост обращений солдат к правозащитникам, которых просят помочь им отказаться от отправки на Ближний Восток. Очень сильно по психике военнослужащих ударили кадры горящих американских баз, которые нет возможности защищать в условиях истощения запасов ракет ПВО. Ещё хуже были восприняты обстрелы иранской школы — никому не хочется ассоциироваться с такими военными преступлениями.

Малек Дудаков
политолог

Аналитик отмечает, что в прошлом году из Пентагона уволили специалистов, которые занимались оценкой рисков от ударов по гражданским объектам. Их функции были переданы ИИ — результат такого делегирования полномочий наблюдается в ходе войны в Иране.

Кроме того, в американском обществе меняется отношение к Израилю. Эксперт сообщает, что в опросах Gallup большинство американцев впервые стали воспринимать Израиль хуже, чем Палестину.

Спайка Белого дома с израильским лобби тоже воспринимается негативно. Почти две трети американской молодежи сейчас плохо относятся к Израилю. В итоге моральный дух в вооруженных силах США находится на самом дне. И это в полной мере проявится в случае попыток устроить наземную операцию, которая явно закончится крайне плачевно.

Малек Дудаков
политолог

Ранее стало известно, что Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по Ирану. В Truth Social президент США написал, что поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

