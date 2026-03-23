В Перми неговорящий подросток с ДЦП учится общаться с помощью взгляда

13-летний Илья из Перми из-за тяжёлой формы детского церебрального паралича не может говорить, однако это не мешает ему оставаться весёлым и общительным парнем, так как благотворительный фонд «Дедморозим» внедряет в работу с мальчиком альтернативные способы общения, рассказали в фонде.
Игровые терапевты работают с Ильёй над развитием навыков общения. Они занимаются творчеством: лепят, рисуют, играют на музыкальных инструментах, расширяют тактильные ощущения. Для выстраивания коммуникации специалисты использовали кнопки с обозначениями «стоп» и «ещё», а теперь осваивают айтрекер — устройство, которое крепится к монитору, отслеживает движения глаз и превращает взгляд в команды для компьютера.
Мама Ильи Марина признаётся, что хочет понимать мысли и мечты сына, а также надеется, что рано или поздно он сможет самостоятельно выражать их письменно. Для помощи в общении с подростком команда «Дедморозим» составила коммуникативный паспорт — брошюру, в которой описаны реакции Ильи: что ему нравится, а что нет.
Работа игровых терапевтов стала возможна при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».