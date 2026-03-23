В Воронеже определили планы по развитию туризма

Концепцию обустройства исторического центра Воронежа с учетом потребностей путешественников обсудили в городской думе. В рамках совместного заседания профильных комиссий о планах по реализации муниципальной подпрограммы рассказала вице-мэр Людмила Бородина.
Мероприятия рассчитаны на реализацию в 2026—2030 годах и, судя по всему, потребуют дополнительных расходов из казны города. На текущий год на новую подпрограмму планируется выделить 61 миллион рублей из областного бюджета и 80 миллионов из доходов Воронежа от туристического налога. Эти деньги распределят по двум направлениям — на информирование граждан и организацию мероприятий и собственно на обустройство туристического центра.
На сборы от турналога чиновники предложили капитально отремонтировать объекты в Петровском сквере и оплатить продвижение потенциала Воронежа как достопримечательного места в интернете.
Также на 900 тысяч рублей в рамках подпрограммы планируется установить на Петровской набережной двухметровый макет старого Воронежа, смонтировать архитектурную подсветку на исторических домах (на 70 фасадах она уже есть), установить пять стереоскопов с панорамами довоенного или послевоенного города.
Кроме того, на главной улице — проспекте Революции — хотят открыть Центр гостеприимства. Он будет входить в структуру городского ТИЦ. Визит-центр будет находиться в модульном павильоне и работать круглый год. На строительство нужно 60 миллионов рублей, но непосредственно из казны Воронежа на это потратят 1,2 миллиона. Остальное обеспечит регион.
Ради развития туризма власти намерены благоустроить улицы Таранченко, Декабристов, Гору Металлистов и Севастьяновский съезд — это подходящие для пешеходных экскурсий уголки исторического центра, где когда-то находилась крепость Воронеж. По мнению депутата гордумы Дениса Коломенцева, список территорий для туристических маршрутов нужно проанализировать более внимательно — в частности, на Гору Металлистов, как он считает, гостей города лучше не водить. Парламентарий также попросил подробнее проинформировать думу о том, как планируется продвигать Воронеж в интернете.
Депутат Владимир Ходырев, в свою очередь, предложил обратиться в федеральные инстанции, чтобы выяснить перспективы развития железнодорожной станции «Воронеж Южный» и определить его потенциал для привлечения туристов.
В целом в гордуме подпрограмму одобрили.