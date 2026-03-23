В Воронеже определили планы по развитию туризма

Мероприятия рассчитаны на реализацию в 2026—2030 годах и, судя по всему, потребуют дополнительных расходов из казны города. На текущий год на новую подпрограмму планируется выделить 61 миллион рублей из областного бюджета и 80 миллионов из доходов Воронежа от туристического налога. Эти деньги распределят по двум направлениям — на информирование граждан и организацию мероприятий и собственно на обустройство туристического центра.