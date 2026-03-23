Умер актер Александр Хомик, сыгравший в сериале «Тайны следствия»

Актер из сериала «Тайны следствия» Александр Хомик умер в возрасте 50 лет.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Скончался актер Александр Хомик, сообщил друг актера, артист Мариинского театра Алексей Дмитрук.

«Сегодня ушел из жизни мой самый дорогой друг, артист театра и кино и замечательный человек Александр Хомик. Потеря невосполнима… 28 лет мы были вместе. Выступали на сцене, дружили, ходили за грибами и на рыбалку, помогали друг другу во всём. Саша — крестный моих детей. Самый лучший Дед Мороз», — написал Дмитрук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он сообщил, что актеру было 50 лет.

«Он (Хомик — ред.) успел поздравить меня с юбилеем, но я по его голосу понял, что надо срочно ехать к нему. Отправили его по “скорой”. Врачи боролись за его жизнь 5 дней… Вечная память!» — добавил Дмитрук.

Александр Хомик снимался в таких проектах, как «Тайны следствия», «Условный мент», «Улицы разбитых фонарей», «Наш спецназ», «Дознаватель» и других.