Предприятие в Володарском районе оштрафуют за 20 экологических нарушений

МУП «Жилсервис» привлекли к административной ответственности за более чем 20 экологических нарушений в Володарском районе. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Коммунальное предприятие использует очистные сооружения в поселке Новосмолинский, которые реконструировали в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». После завершения работ там выявили свыше 20 нарушений природоохранных норм и обязали владельца организации устранить их. Однако, как показала проверка летом 2025 года, полностью их не ликвидировали; также было обнаружено еще пять нарушений, в числе которых — сброс сточных вод в реку Оку с превышением установленных нормативов.
Канавинский районный суд встал на сторону Росприроднадзора. В итоге компанию оштрафовали. Сумма ущерба реке по трем расчетам составила 1,3 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что тетеревятник с полигона ТБО в Городецком районе научился цирковому трюку. Теперь он ложится на спину на вытянутую руку.