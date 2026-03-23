Предприятие в Володарском районе оштрафуют за 20 экологических нарушений

Коммунальное предприятие использует очистные сооружения в поселке Новосмолинский, которые реконструировали в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». После завершения работ там выявили свыше 20 нарушений природоохранных норм и обязали владельца организации устранить их. Однако, как показала проверка летом 2025 года, полностью их не ликвидировали; также было обнаружено еще пять нарушений, в числе которых — сброс сточных вод в реку Оку с превышением установленных нормативов.