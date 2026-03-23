Свыше 1,2 тыс. вакансий закроют в РФ по программе «Земский учитель»

Министерство просвещения РФ намерено по результатам конкурсного отбора закрыть 1216 вакансий по федеральной программе «Земский учитель», которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Это в два раза больше, чем в 2025 году, сообщили в министерстве.
«Выражаю огромную признательность всем “земским учителям”, которые уже приняли и еще примут решение изменить привычный уклад своей жизни ради будущего наших детей. Отмечу, что переезд и трудоустройство учителей должны быть максимально комфортными. Рекомендуем регионам проводить конкурсные отборы заранее, ведь учителям важно успеть завершить год в прежней школе, а уже летом познакомиться с новой организацией», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Программа «Земский учитель» предусматривает компенсационную выплату в размере 1 млн рублей специалисту, переехавшему на работу в сельскую школу, и, соответственно, 2 млн рублей педагогу, переехавшему на работу в Дальневосточный федеральный округ, Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Эти средства участник программы сможет направить на любые цели, включая улучшение жилищных условий.
Напомним, что в 2025 году все 599 вакансий в 79 регионах страны были закрыты, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей. В число регионов — лидеров программы вошли Республика Мордовия, Забайкальский, Краснодарский и Ставропольский края, Иркутская и Свердловская области, а также Чукотский автономный округ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.