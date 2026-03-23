Незаконное продление сроков годности молока выявили в Ростовской области

Донского предпринимателя поймали на махинациях с продлением сроков годности продукции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили факт незаконного продления сроков годности молочной продукции. Нарушение допустили на площадке индивидуального предпринимателя в Родионово-Несветайском районе, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Оказалось, уполномоченный сотрудник через транзакцию «производство» продлил срок годности обезжиренного пастеризованного молока.

— Это могло привести к выпуску в оборот некачественной продукции, так как определить точную дату истечения срока годности не представляется возможным, следовательно, нарушается и прослеживаемость продукции, — пояснили в надзорном ведомстве.

Регистрацию сотрудника аннулировали, а предпринимателю объявили предостережение.

