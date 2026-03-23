Гидов и волонтеров экотуризма начали обучать в Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала масштабная образовательная программа по подготовке кадров для экологического туризма. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, проект реализуется на базе Нижегородского областного туристского клуба при поддержке национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева и Президентского фонда природы. Министр туризма и промыслов Сергей Яковлев отметил, что развитие этого направления помогает решать задачи сразу двух национальных проектов, инициированных Владимиром Путиным, — «Экологическое благополучие» и «Туризм и гостеприимство».
Обучение продлится с марта по октябрь 2026 года и охватит более 350 человек. Программа позволит подготовить 300 волонтеров, преимущественно из числа молодежи, а также 25 профессиональных инструкторов и 30 экскурсоводов для работы на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). По словам директора турклуба Галины Колчановой, проект полностью финансируется за счет гранта, что делает получение востребованной специальности доступным для всех желающих. Итогом станет выдача дипломов государственного образца о профессиональной переподготовке.
Особое внимание в программе уделено практике: запланировано пять экспедиций для разведки новых экологических троп и 25 волонтерских выездов для мониторинга существующих маршрутов. Как пояснил заместитель директора клуба Алексей Подъячев, такая работа позволяет грамотно перераспределить антропогенную нагрузку, сохраняя уникальную флору и фауну региона. Развитие инфраструктуры экотуризма в рамках нацпроектов включает не только подготовку кадров, но и создание безопасных, познавательных маршрутов, способствующих экологическому просвещению жителей и гостей области.
