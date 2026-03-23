С начала года в Подмосковье провели более 1 млн медконсультаций онлайн

Более миллиона телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала года, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Сервис онлайн-консультаций развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
С помощью телемедицинских консультаций все желающие могут получить разъяснения по итогам диспансеризации, а также обсудить результаты анализов, закрыть больничный, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и скорректировать лечение.
«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы здравоохранения, чтобы медицинская помощь в регионе была доступной, современной и максимально удобной для жителей. Онлайн-прием у врача позволяет избежать посещения поликлиники и сэкономить время. Отмечу, что с начала года в Подмосковье врачи выполнили уже более миллиона консультаций с помощью телемедицины», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Запись на консультации доступна в приложении «Добродел: телемедицина», при помощи бота Дениса в мессенджере МАХ, через раздел «Здоровье» на региональном портале государственных услуг, через инфомат в медицинской организации, а также по номеру телефона горячей линии 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.