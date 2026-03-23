Митволь полностью отбыл срок, заявил адвокат

КРАСНОЯРСК, 23 мар — РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей, отбыл наказание в полном объёме, дополнительных ограничений после освобождения не установлено, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Шолохов.
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что Митволь выйдет на свободу 24 марта.
«Относительно ограничений — никаких. Наказание исполнено в полном объеме», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, последуют ли какие-либо условия после освобождения Митволя.
Митволь, будучи владельцем компании «КрасноярскТИСИЗ», которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Он был этапирован в колонию в Московской области.