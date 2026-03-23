Когда нужно платить налоги за подарки, рассказали волгоградцам в ФНС

Если в 2025 году вы продали недвижимость, крупно выиграли в лотерею или получили дорогие подарки, придется платить налог на доходы физических лиц. Представить декларацию по форме 3-НДФЛ при этом необходимо до 30 апреля 2026 года, напомнили в УФНС России по Волгоградской области.
Налог с продажи квартиры, дома или другой недвижимости нужно платить, если имущество было в собственности меньше 5 лет. Если жилье или дачу вы получили в наследство или в дар, то минимальный срок снижается до трех лет. То же касается любых дорогостоящих подарков. Исключение, если ваш даритель — дети и родители, супруг, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.
— Если налогоплательщик полагает, что у него нет оснований для подачи декларации, ему следует направить в налоговый орган письменные пояснения о причинах отсутствия обязанности и приложить подтверждающие документы, например, свидетельства о родстве, если имущество получено в дар от близкого родственника, — пояснили в региональном УФНС.