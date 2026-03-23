В Уфе рассказали о модернизации светофоров

В Уфе за год установили 7 новых и модернизировали 4 существующих светофорных объекта, сообщает администрация города.

Источник: администрация Уфы | соцсети

В рамках проекта «Дорога к знаниям» новые светофоры появились у школ № 147 (в Нагаево), центра образования № 15 и школы № 34. Кроме того, на улицах 50 лет СССР и Дмитрия Донского заменили старые светофоры с мигающим желтым на современные кнопочные. Теперь, чтобы перейти дорогу в этих местах, пешеходу достаточно нажать кнопку — транспортный поток будет остановлен.

Чтобы сделать «зебру» заметнее в темноте, установили проекционные пешеходные переходы. В 2025 году они появились у трех учебных заведений: лицей № 6 (ул. Новогорная), школа № 18 (ул. Мубарякова, 11), гимназия № 20 (ул. Достоевского, 102). Светодиодные проекции дублируют разметку на асфальте и привлекают внимание водителей даже в непогоду.

