На Куршской косе от хозяина улетел сокол, погнавшись за вяхирем

На Куршской косе у Алексея Лаврентьева, руководителя реабилитационного центра птиц «Бусидо» улетел сокол балобан. В районе дюны Эфа самка по кличке Катана погналась за вяхирем, у которых сейчас идет массовый пролет, и улетела в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеграм-канал Полевого стационара на косе «Фрингилла».