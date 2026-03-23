Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Куршской косе от хозяина улетел сокол, погнавшись за вяхирем

Крылатый угнал в неизвестном направлении.

Источник: Комсомольская правда

На Куршской косе у Алексея Лаврентьева, руководителя реабилитационного центра птиц «Бусидо» улетел сокол балобан. В районе дюны Эфа самка по кличке Катана погналась за вяхирем, у которых сейчас идет массовый пролет, и улетела в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеграм-канал Полевого стационара на косе «Фрингилла».

«Хотя хороший охотник от голода вряд ли погибнет, у нее на лапках надеты бубенцы, что делает жизнь в природе не слишком комфортной», — говорится в сообщении.

Так что если вы встретите птицу на Куршской косе, напишите в чат канала или хозяину.