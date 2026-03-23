Нижегородский квартал церкви Трех Святителей включили в реестр ОКН

Квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
В реестр ОКН вошла территория в границах улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой. Комплекс исторических зданий относится ко второй половине XIX — началу XX века. Трехсвятский квартал внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия в сентябре прошлого года.
На территории, прилегающей к церкви Трех Святителей, находится 31 объект культурного наследия, три из которых имеют федеральное значение. Многие из домов в историческом квартале связаны с именами выдающихся деятелей культуры. Среди них — Максим Горький, Владимир Короленко и многие другие.
