Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский квартал церкви Трех Святителей включили в реестр ОКН

Квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Источник: Живем в Нижнем

Квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

В реестр ОКН вошла территория в границах улиц Короленко, Славянской, Студеной и Новой. Комплекс исторических зданий относится ко второй половине XIX — началу XX века. Трехсвятский квартал внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия в сентябре прошлого года.

На территории, прилегающей к церкви Трех Святителей, находится 31 объект культурного наследия, три из которых имеют федеральное значение. Многие из домов в историческом квартале связаны с именами выдающихся деятелей культуры. Среди них — Максим Горький, Владимир Короленко и многие другие.

Напомним, найден инвестор для восстановления ремесленного училища в Арзамасе. Здание входит в реестр объектов культурного наследия.